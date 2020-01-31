Делегация из Каталонии посетила «Белкоммунмаш» и осталась под впечатлением от качества электробусов

Исидре Гавин, министр транспорта и инфраструктуры Каталонии:

Мы обеспокоены состоянием воздуха в Каталонии и наших городах, потому что уровень выбросов и загрязнений очень велик, поэтому мы хотим заменить общественный транспорт, который работает на бензине, на более экологичный электрический. Сюда приехали не только представители правительства, но также наших предприятий, связанных со сборкой транспортных средств. Мы хотели бы заключить договор, чтобы электробусы собирались на нашей территории для того, чтобы мы могли поставлять их не только на внутренний рынок, но также на рынок Португалии и близлежащих стран.