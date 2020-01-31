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Новости экономики за 31.01.2020

31 января 2020 15:30
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Новости Беларуси. Как увеличение бюджета прожиточного минимума отразится на размерах выплат, пособий и пенсий? Что изменится в начислении зарплат работникам бюджетной сферы? Почему в стране продлили госрегулирование цен на гречку? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 февраля в Беларуси вырастут пенсии и детские пособия

Новости экономики за 31.01.2020-1

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ НАСЧИТАЮТ ПО-НОВОМУ

Для бюджетников в 2020 году ввели новую схему расчета зарплат. Тарифную ставку первого разряда заменили базовой ставкой в 185 рублей, в тарифной сетке вместо 27 разрядов стало 18, постоянную часть оклада обещали на уровне 50-60 % от зарплаты, убрали коэффициенты повышения и в три раза сократили стимулирующе-компенсирующие выплаты. В теории это должно упростить жизнь бухгалтерам и сделать систему начислений более прозрачной.

Новости экономики за 31.01.2020-4

ЦЕНЫ НА ГРЕЧКУ «ЗАМОРОЗИЛИ» ЕЩЕ НА ТРИ МЕСЯЦА

В стране продлили госрегулирование цен на гречку до 28 апреля. Это решение поддержала коллегия Евразийской экономической комиссии. Временное регулирование цен на гречку ввели осенью 2019 года, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар. Так, предельная максимальная торговая надбавка не могла превышать 25 %.

В 2019 году гречка оказалась в лидерах по росту цен, она подорожала на 36 %. Сейчас 800 граммов российской гречки в наших магазинах в среднем стоит 1,8 рубля, а 700 граммов белорусской – около 2 рублей.

Новости экономики за 31.01.2020-7

ВОССТАНОВИТЬ ДОВЕРИЕ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Нацбанк и Совет Министров разработали стратегию повышения доверия к национальной валюте до 2035 года. Среди мер по дедолларизации – отвязать от валюты ставки налогов, арендной платы, а также цен и тарифов. Некоторые изменения могут принять уже в ближайшее время. Все выплаты, пособия, субсидии будут осуществляться государством преимущественно в рублях.

Одно из новшеств, которое планируется ввести – отказ от валюты в расчете роста платежей ЖКХ и привязка их к базовой величине. По прогнозам, ежегодные повышения коммунальных платежей не будут превышать половину базовой величины (сегодня это 13,5 рубля).

Новости экономики за 31.01.2020-10

БЕЛОРУССКИЕ ЗДРАВНИЦЫ ПРЕЗЕНТУЮТ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ НА ВЫСТАВКЕ В ЛАТВИИ

Экспозиция Беларуси, организованная Национальным центром маркетинга МИД, 31 января открылась на 27-й международной выставке туризма Balttour-2020 в Риге. Единый стенд под брендом Belarus представил посетителям выставки возможности отдыха в нашей стране, сделав акцент на въездной медицинский туризм. Участниками коллективной экспозиции стали ведущие белорусские санатории и здравницы. В туристической выставке принимают участие 860 компаний из более чем 40 стран мира. Ожидается более 30 тысяч посетителей из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Скандинавии, других стран Европы.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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