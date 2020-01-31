Сергей Румас на форуме в Алма-Аты: Наш Парк высоких технологий стал центром притяжения лучших талантов и умов

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Наш Парк высоких технологий, созданный благодаря личной поддержке главы государства, стал в Восточной Европе региональным центром притяжения лучших талантов и умов. Это самый быстрорастущий сектор экономики Беларуси – экспорт по итогам прошлого года составил 2 млрд долларов. Хотя три года назад он не превышал и четвертую часть этой суммы. За последние два года количество резидентов выросло и сегодня приближается к 800. Это вселяет оптимизм и уверенность, что IT-сфера в Республике Беларусь также будет динамично развиваться.