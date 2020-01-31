Сергей Румас на форуме в Алма-Аты: Наш Парк высоких технологий стал центром притяжения лучших талантов и умов

Новости Беларуси. Цифровое будущее глобальной экономики 31 января обсуждают в Алма-Аты. Масштабный форум собрал там экспертов из десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Цифровое будущее глобальной экономики 31 января обсуждают в Алма-Аты. Масштабный форум собрал там экспертов из десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь на форуме представляет премьер-министр. Сергей Румас заявил, что IT-сфера – национальный приоритет развития для нашей страны.
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Для того, чтобы стимулировать цифровизацию, государство уже сформировало необходимые стартовые условия. Создана развитая и соответствующая мировым стандартам инфраструктура передачи, хранения и обработки данных, механизмы идентификации, современные средства защиты информации.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Наш Парк высоких технологий, созданный благодаря личной поддержке главы государства, стал в Восточной Европе региональным центром притяжения лучших талантов и умов. Это самый быстрорастущий сектор экономики Беларуси – экспорт по итогам прошлого года составил 2 млрд долларов. Хотя три года назад он не превышал и четвертую часть этой суммы. За последние два года количество резидентов выросло и сегодня приближается к 800. Это вселяет оптимизм и уверенность, что IT-сфера в Республике Беларусь также будет динамично развиваться.
Сергей Румас в Алма-Аты примет также участие в заседании Евразийского межправсовета. Напомним, что Беларусь в 2020 году председательствует в органах Евразийского экономического союза.