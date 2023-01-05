Снопков: курс стоит, потому что устойчивая ситуация в финансах, в валютной составляющей нашей экономики

Новости Беларуси. В 2022 году Беларуси удалось преодолеть негативные тенденции по экспорту, но это не повод расслабляться. Необходимо наращивать объемы поставок. Этот важный тезис (а, по сути, еще и ответственное поручение для всего экономического блока страны) Александр Лукашенко озвучил 5 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время санкций – равно время возможностей. Об этом уже говорили не единожды. Такая тактика требует особых усилий. И это должны понимать все ответственные лица. А еще главное в таком процессе – вовремя воспользоваться выгодными для страны шансами. Ведь европейским рынком бизнес не ограничивается. И 2022-й – тому наглядный пример. Белорусы укрепили позиции на площадках давних и проверенных партнеров и начали сотрудничать с новыми. Почему западным оппонентам не удалось насолить Беларуси, расскажет политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Дважды в одну реку войти нельзя. Но сделать экспортную реку полноводнее обязательно нужно. Похолодание отношений между Минском и коллективным Брюсселем должно было заметно сказаться на нашей экономике. Экспортоориентированной экономике. Нивелировала ситуацию диверсификация экспорта. Президент постоянно нацеливал правительство на поиск новых рынков. Сработал и послепандемийный голод на товары. Кстати, именно Президент запретил останавливать отечественный конвейер в мировой локдаун.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы мы тут ни пытались по итогам года приукрасить наши результаты, не совсем это получится. Будем откровенно говорить. Читайте здесь. Прошлый год оказался неоднозначным. Это был год открытий. Мостов, поликлиник и детских садов. Причем при закрытии для нашей продукции европейского и ближайшего украинского рынков. И при таких сложностях достойные показатели – прибыли и на табло обменников.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Результат, который мы ощущаем в платежном балансе страны, – это сальдо. 4,5 миллиарда американских долларов – это на самом деле историческая цифра. И она очень важна. Она формирует стабильность на валютном рынке, обеспеченность золотовалютными резервами страны. Фактически она формирует стабильность и спокойствие финансовой сферы в стране в целом. И мы это ощущаем у себя в кошельке. Потому что на самом деле историческая такая же цифра – средняя заработная плата в долларах. Да, можно говорить о том, что курс стоит. Но курс стоит не потому, что стоит, а потому что устойчивая ситуация в финансах, в валютной составляющей нашей экономики. Николай Снопков: «Сегодня мы обеспечиваем портовой инфраструктурой весь необходимый экспорт». Читайте здесь.

Половину того, что производим, необходимо продать. С одной стороны, это показывает развитость экономики – наша продукция нужна миру. С другой – это как земледелие в условиях рискованного климата – много «но». Похолодание отношений – и все. Ищите новых потребителей. В 2023 году рынок стабилизируется, цены могут упасть, значит, необходимо повышать объемы продаж. Продажи инвестиционного импорта – это тракторы и БелАЗы – в прошлом году даже в номинальном выражении не уменьшились. Вопросы по калию. Чувствительная статья экспорта. Западные оппоненты насолили. Своим трейдерам нашей продукции в том числе.