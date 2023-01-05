Новости экономики на РТР-Беларусь за 05.01.2023

Новости Беларуси. В Беларуси утвержден план участия в иностранных выставках, правительство продолжает контролировать цены на стройматериалы, а число выявленных фальшивых банкнот заметно выросло. Подробности в обзоре экономических событий в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

В Беларуси продлили срок государственного регулирования цен на стройматериалы 5 января опубликовано соответствующее постановление правительства. Контролировать стоимость некоторых позиций власти будут до начала 2024 года. Этот же документ расширяет список стройматериалов, подлежащих проверке. В перечень добавили вуаль, сети, рогожи, матрасы, картон и другие изделия из стекловолокна, за исключением стеклотканей. В целом в Беларуси регулируются цены около полусотни позиций стройматериалов. Это песок, щебень, лакокрасочные изделия, сантехника, бетон и строительные смеси, котлы, радиаторы и ряд других наименований. Меры по контролю роста цен на строительные материалы в Беларуси были приняты правительством полгода назад.

В Беларуси утвержден план национальных выставок и экспозиций, которые будут работать за рубежом в 2023 году Список мероприятий утвержден постановлением Совмина. Так, отечественные продукты питания презентуют на международных форумах в Египте и Вьетнаме. На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Беларусь станет страной-партнером. А наши технологии, разработки, товары и услуги будут продвигать на внешние рынки на мероприятиях в Пакистане, Сербии, Алжире, Азербайджане, Египте, Вьетнаме. Перспективный для экспорта – рынок Китая. Участие белорусских национальных павильонов согласовано на семи новых онлайн-площадках Поднебесной. На таких маркетплейсах популяризируют отечественную продукцию, знакомят китайцев с культурой и историей Беларуси, достопримечательностями.

В Беларуси стали чаще подделывать доллары США По данным Нацбанка, за январь-сентябрь 2022-го выявлено почти на 90 % больше таких банкнот, чем за аналогичный период 2021-го. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 100 и 50 долларов. А вот фальшивые российские рубли и евро стали выявлять реже. Почти не встречаются подделки среди белорусских рублей и купюр других государств. Всего за три квартала минувшего года в Беларуси зарегистрировано более семи сотен недействительных банкнот. В большинстве случаев подделки выявляли в столице.