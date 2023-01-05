Николай Снопков: «Сегодня мы обеспечиваем портовой инфраструктурой весь необходимый экспорт»

Новости Беларуси. В 2022 году Беларуси удалось преодолеть негативные тенденции по экспорту, но это не повод расслабляться. Необходимо наращивать объемы поставок. Этот важный тезис, а, по сути, еще и ответственное поручение для всего экономического блока страны, Александр Лукашенко озвучил на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Экспорт – это валюта, без которой страна и экономика жить не могут». Подробнее.

Также Президент отметил, что из-за попыток удушить Беларусь санкциями была нарушена отработанная логистика. Потому пришлось искать новые пути. На совещании одним из рассматриваемых вопросов стало строительство белорусских портов в России. Александр Лукашенко потребовал форсировать темпы работ и начинать уже торговать через собственные площадки. Вместе с тем первый вице-премьер отметил, что у Беларуси нет проблем с перевалкой грузов через Россию. На сегодня в ней задействованы 19 российских портов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Если нам будут поступать сигналы по поводу прибалтийских портов, в частности Клайпеды и Вентспилса (традиционно у нас Клайпеда была), мы будем думать. Посмотрим на условия, которые предложат нам, потому что сегодня для нас это уже не принципиально. Честно скажу, благодаря титанической работе Президента мы только смогли не испортить ситуацию. Сегодня мы обеспечиваем портовой инфраструктурой весь необходимый экспорт Республики Беларусь. Как правильно было отмечено, в основном (на 80 % это нефтепродукты и калийные удобрения) у нас достаточно портовой инфраструктуры, чтобы вывозить весь объем экспортируемого продукта. Это пункт номер один, поэтому будем считать, смотреть и оценивать условия.