25 белорусских компаний и 100 российских участвуют в Бирже деловых контактов в Иркутске

Более 25 крупных белорусских промышленных предприятий и около 100 представителей иркутского бизнеса обсудили сотрудничество на Бирже деловых контактов. В 2024 году товарооборот между Беларусью и Восточно-Сибирским регионом России уже превысил 77 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расширение регионального сотрудничества обсуждали и во время посещения ведущих предприятий Иркутска.

Барановичский и Иркутский авиационные заводы вместе работают над созданием первого пассажирского многоцелевого самолета «Освей». Белорусской делегации продемонстрировали производственные мощности, а также стороны провели переговоры. Обсудили и расширение номенклатуры фармацевтической продукции – в Иркутске находится одно из крупнейших производств диабетических тест-полосок для контроля уровня глюкозы.

Валерий Лабун, генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Всегда есть отработка тех вопросов, которые требует бизнес. Бизнес идет на эту площадку подготовленным. Они знают, с кем они будут встречаться, какие вопросы будут обсуждать, какие темы поднимать. Ну и предварительные наметки уже в дальнейшем по сотрудничеству.

Алексей Соболь, глава Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири России:

Всегда большой интерес к белорусскому бизнесу, представителям белорусских предприятий. Поэтому сегодня в Бирже контактов с российской стороны от Иркутской области участвуют около 100 представителей, несколько десятков компаний самого разного профиля. Это хорошо, потому что есть сферы, которые мы хотим совместно развивать.