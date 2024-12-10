Гриц о прогнозах МВФ: обычно они сильно занижают потенциал белорусской экономики

«Нас бьют – мы взлетаем». Фигура речи, которая как нельзя лучше подходит для описания ситуации в белорусской экономике в период жесткого санкционного давления. Парадокс, но факт – западные рестрикции, возможно, вывели из зоны комфорта, но для многих производителей открыли новые возможности. И в подтверждение этому цифры, с которыми сложно поспорить. Беларусь оказалась на третьем месте в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы данные Международного валютного фонда, которые наглядно представила медиакомпания Visual Capitalist. Вместе с Беларусью третью позицию разделила Россия, рост ВВП которой также составит 3,6 %. Но кто на верхушке этого рейтинга? И что этим государствам помогает держать высокую планку? Первую строчку занимает Мальта с экономикой, в значительной степени ориентированной на услуги, включая туризм и финансы. Торговля, туризм, общественное питание и строительство позволило высоко подняться Сербии. Что касается наших соседей по ЕС, рост ВВП Польши и Литвы ожидается на уровне 3,4 % и 2,4 % соответственно. Латвия и вовсе не попала в этот рейтинг.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Обычно прогнозы МВФ, Всемирного банка и других институтов экономических сильно занижают потенциал белорусской экономики. Например, тот же показатель на начало текущего года, тот же МВФ говорил о том, что белорусская экономика будет расти на уровне 1-1,5 %. Но вот мы имеем оценку 3,6 %. Но, опять-таки, давайте посмотрим, что такое 3,6 % – это близко к официальной прогнозной оценке, которую утвердил глава государства, 3,8 %. Я не помню ни одного года, когда фактически международные институты подтверждают оценочную характеристику, прогнозную оценку, которую дают официальные органы госуправления. Во-вторых, давайте посмотрим, кто входит в эту тройку: Мальта, Сербия, Беларусь и аналогичный показатель у Российской Федерации. То есть в топ-5 две страны, которые находятся под беспрецедентными санкциями коллективного Запада. О чем это говорит? Об устойчивости экономики и устойчивости той модели, которая выбрана белорусским руководством уже не один десяток лет. Это ориентация не на сферу услуг, не на финансовые какие-то услуги, которые носят конъюнктурный характер, а на реальный сектор экономики. Именно реальный сектор экономики в этой непростой ситуации и является базисом этого показателя.