От беспилотников до опыта агрогородков – Беларусь и Рязанская область определили точки взаимного роста

На 10 % увеличился товарооборот Беларуси с Рязанской областью по итогам 10 месяцев 2024 года. Стороны намерены и дальше наращивать объемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи на краткосрочную перспективу определили на встрече в концерне «Белгоспищепром». Мы заинтересованы в активизации сотрудничества по широкому кругу направлений. Сферы интересов – от станкостроения до беспилотников. В планах и увеличить объемы поставок белорусской пассажирской и коммунальной техники.

Олег Дикун, руководитель отделения посольства Беларуси в России в Нижнем Новгороде: На пассажирских линиях курсируют наши троллейбусы, автобусы. Я думаю, сотрудничество в этой сфере будет развиваться и дальше. Кроме того, большой парк сельскохозяйственной техники, производство наших гигантов, тракторный завод, «Гомсельмаш» присутствует. В Рязанской области открыта большая машино-транспортная компания, которая оказывает услуги по уборке зерна и помощи аграриев на всей территории Российской Федерации.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»: Рязанскую область интересует весь спектр промышленности, который сегодня представлен в Республике Беларусь, начиная от машиностроения, от сельхозмашиностроения, от станкостроения, заканчивая опытом создания и функционирования агрогородков. Кроме этого, сегодня наша сфера интересов сосредоточена в том числе на опыте наших строителей по проектированию и по строительству под ключ сельских населенных пунктов.

В ходе визита в Беларусь делегация из Рязани посетит один из агрогородков Несвижского района. Гостям интересен белорусский опыт по возрождению и развитию села и обеспечению социальных стандартов для населения.

Юлия Швакова, заместитель председателя правительства Рязанской области России:

Мы видим большие перспективы не только в торгово-экономическом, но и в гуманитарном сотрудничестве. И, безусловно, такой стабильной основой нашего взаимодействия является триумвират документов: это соглашение о взаимном сотрудничестве, программа на развитие на четырехлетний период и, конечно, работа нашей совместной рабочей группы с «Белгоспищепромом», который нашим является надежным, стабильным партнером и помогает нам абсолютно во всех направлениях взаимодействия.

Еще одно из перспективных направлений сотрудничества – создание белорусского мультибрендового центра в Рязани. Он должен стать единым оператором по продвижению нашей техники, оказывать услуги по сервису и гарантийному обслуживанию.