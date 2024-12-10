Лукашенко о ситуации в Сирии: там такой сейчас замес, что это только начало

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там такой сейчас замес, что это только начало, мне кажется. А сейчас начнется же борьба за власть. Президент уехал. Власти практически нет. Пришли разные колонны. И вот они пришли, и сейчас идет дележка власти. В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами.

Задали Президенту и житейский вопрос, но с сильным привкусом политики. На днях Конгресс США официально признал, что маски и локдауны во время пандемии были политически мотивированными. Александра Лукашенко спросили: приятно ли ему было оказаться правым? Глава государства отметил, что это урок. Ведь в свое время американцы на эту тему знатно подшучивали, а сегодня признали факт.