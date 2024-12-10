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Лукашенко о ситуации в Сирии: там такой сейчас замес, что это только начало

10 декабря 2024 10:54
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Александр Лукашенко поручил поддерживать такие предприятия как «ПОЖСНАБ» в Борисове. Данную производственную площадку 10 декабря посетил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После посещения предприятия глава государства пообщался с его сотрудниками. Один из вопросов касался происходящего сейчас в Сирии. Александр Лукашенко ответил предельно четко.

Лукашенко о ситуации в Сирии: там такой сейчас замес, что это только начало-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там такой сейчас замес, что это только начало, мне кажется. А сейчас начнется же борьба за власть. Президент уехал. Власти практически нет. Пришли разные колонны. И вот они пришли, и сейчас идет дележка власти. В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами.

Задали Президенту и житейский вопрос, но с сильным привкусом политики. На днях Конгресс США официально признал, что маски и локдауны во время пандемии были политически мотивированными. Александра Лукашенко спросили: приятно ли ему было оказаться правым? Глава государства отметил, что это урок. Ведь в свое время американцы на эту тему знатно подшучивали, а сегодня признали факт.

# Рабочая поездка Президента # Международная политика # Александр Лукашенко

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