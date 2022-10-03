Новости экономики за 03.10.2022

На какую поддержку государственного фонда может рассчитывать малый бизнес? ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза. Останутся ли прежними для белорусов лимиты на покупки за рубежом? И почему руководители промышленных предприятий с оптимизмом оценивают перспективы развития производств? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЛЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ НА РАЗВИТИЕ Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурс для индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. На льготных условиях можно получить заем от государства или имущество в лизинг. Господдержку получат инвестпроекты, направленные на создание, расширение производства товаров, реализацию экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции, на энерго- и ресурсосбережение, внедрение новых технологий. Обязательное условие – создание новых рабочих мест.