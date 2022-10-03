Новости экономики за 03.10.2022
На какую поддержку государственного фонда может рассчитывать малый бизнес? ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза. Останутся ли прежними для белорусов лимиты на покупки за рубежом? И почему руководители промышленных предприятий с оптимизмом оценивают перспективы развития производств?
Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МАЛЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ НА РАЗВИТИЕ
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурс для индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. На льготных условиях можно получить заем от государства или имущество в лизинг. Господдержку получат инвестпроекты, направленные на создание, расширение производства товаров, реализацию экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции, на энерго- и ресурсосбережение, внедрение новых технологий. Обязательное условие – создание новых рабочих мест.
БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ НА 1 000 ЕВРО ПРОДЛЕН ДО 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
Белорусы по-прежнему могут везти товары из-за границы на 1 000 евро. ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза. Изначально лимит действовал до 1 октября 2022 года как временная мера, после этой даты страны ЕАЭС должны были вернуться к норме беспошлинного ввоза в 500 евро. Однако Россия инициировала продление увеличенного лимита, чтобы поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критического импорта.
РОССИЯ ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН. БЕЛОРУСОВ ДОПУСТЯТ К ПЕРЕВОЗКАМ
Россия закрыла въезд для перевозчиков грузов из недружественных стран. Запрет распространяется на двусторонние, транзитные перевозки, а также с территории третьего государства. Постановление вступит в силу 10 октября и коснется стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Доставлять грузы конечным получателям по территории России после перецепки или перегрузки можно будет на российских или белорусских фурах. Новые правила не будут распространяться на Калининградскую область.
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