Лукашенко о последствиях санкций: глядя по прошлому году, найдены альтернативы у многих предприятий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы послушать, какова ситуация в связи с этими санкциями у основных наших компаний, которые попали под санкции, в том числе Белорусская калийная компания и «Беларуськалий», «Белавиа» до сих пор. Давят сейчас, не знают, по какой причине, после отчета ИКАО. Нефтепромышленный комплекс наш, нефтехимический. Так что, Роман Александрович, вы это знаете, я вам вчера говорил. Надо, чтобы специалисты, министры были готовы доложить Президенту о работе в этот санкционный непростой период. Но, глядя по прошлому году, все-таки найдены хорошие альтернативы у многих предприятий. Неплохо и «Беларуськалий» сработал. Тем не менее надо смотреть вперед.

Если, допустим, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались, в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Они же сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Тем более я же сказал в пятницу, меня мало волнует: сохранить лицо, не сохранить. Надо им сохранить лицо – пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они будут и дальше нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы.

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