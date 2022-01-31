Лукашенко: «Стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать. Не дай бог, это не будет выполнено»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам гарантирую, что никакого давления излишнего не будет ни на вас, ни на помощника, который занимается этими вопросами, ни на правительство. Просто публично, чтобы люди знали, хочу вас предупредить и правительство. Вот то, что мы наметили – ВВП и прочие показатели – стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать. Не дай бог, это не будет выполнено. Главное – это экономика. Все остальное второстепенно. Поэтому премьер-министр, руководитель нашей банковской системы, вы как председатель правления Нацбанка, все рычаги в ваших руках. Еще при назначении эти рычаги вам были переданы. Принимайте любые меры. Как я сказал по здравоохранению. Что хотите, делайте в здравоохранении, но сохраните жизнь людей. Точно так же вам в экономике. Вы, и Головченко, и подчиненные вам структуры. За вами контроль. И вот эти разговоры, у правительства есть свои показатели, а в банковской сфере – свои показатели. Инфляция, не инфляция – мы по всем вопросам договорились. И по инфляции у нас показатели в рамках 6 %. И по ВВП, и экономика, все-все-все определено. Это должно неукоснительно соблюдаться.