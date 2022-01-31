Лукашенко о банковской сфере: «В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает успешную работу банковской сферы страны по итогам 2021 года. Об этом глава государства заявил 31 января, принимая с докладом председателя правления Национального банка Павла Каллаура и помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, как и договаривались, публично не обсуждали долгое время вопросы финансов, кредитно-финансовой сферы, все, что связано с деньгами. Это, наверное, правильно. Деньги любят, как вы, банкиры, подчеркиваете всегда, тишину. Сегодняшний наш разговор абсолютно не связан с какими-то проблемами. Скорее, наоборот. В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо, вся банковская система. Но надо отдать должное и экономике. Экономика работала.

Александр Лукашенко, в частности, констатировал, что профицит внешней торговли по итогам 2021 года составил 4 миллиарда долларов.

Александр Лукашенко:

Поэтому экономика сработала, слава богу. У нас все возможности есть и в этом году выполнять взятые обязательства и те параметры, которые были определены Всебелорусским народным собранием и нами конкретизированы на этот год. Мы же сознательно их принимали – рост экономики.