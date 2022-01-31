Украина, Россия, Южная Африка. «Гомсельмаш» увеличил экспорт продукции более чем на 30%

Новости Беларуси. Не только произвести, но и продать. Около 200 участников из 6 стран собрала дилерская конференция предприятия «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавцы и производители встретились, чтобы вместе найти точки развития. Конструкторы рассказали о последних разработках, а зарубежные партнеры поделились пожеланиями заказчиков. Удалось восстановить позиции «Гомсельмаша» на украинском рынке. Последние 7-8 лет южная соседка отдавала предпочтение технике с Запада, но в 2021-м переориентировалась и закупила более 80 белорусских комбайнов.

Россия – традиционный партнер. Представители, которые отвечают за рынок Сибири и Дальнего Востока, говорят, что в 2021 году продали в два раза больше техники, чем в 2020-м.

Андрей Пронькин, директор торгового дома «Гомсельмаш-Сибирь»:

Сейчас у нас на заводе появилась новая техника с комплектацией «Профи», очень хорошо люди о ней отозвались. Мы ее впервые показали в Новосибирске на выставке. Очень много было заявок, и буквально в первую же неделю поступила крупная заявка сразу на 29 машин.

Александр Новиков, генеральный директор предприятия «Гомсельмаш»:

Что касается новых рынков, продолжаем в этом году работать на рынках Южной Африки. Это Малави, Нигерия, где тоже есть интерес к нашей технике.