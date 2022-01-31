Не опускать планку. Лукашенко требует выполнения всех намеченных планов в экономике

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует выполнения всех намеченных планов в экономике. Об этом Президент заявил сегодня, 31 января, принимая с докладом председателя правления Нацбанка и помощника по вопросам развития финансово-кредитной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Глава государства положительно оценил работу экономики в 2021 году, профицит внешней торговли – 4 миллиарда долларов. Теперь важно не опускать планку. Обеспечивать рост экономики – задача и правительства, и Нацбанка. У руководителей ведомств есть все необходимые рычаги для этого. Важно, чтобы они работали в едином ключе.