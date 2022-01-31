Прямой эфир

Не опускать планку. Лукашенко требует выполнения всех намеченных планов в экономике

31 января 2022 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует выполнения всех намеченных планов в экономике. Об этом Президент заявил сегодня, 31 января, принимая с докладом председателя правления Нацбанка и помощника по вопросам развития финансово-кредитной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко о банковской сфере: «В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо» – читайте здесь.  

Глава государства положительно оценил работу экономики в 2021 году, профицит внешней торговли – 4 миллиарда долларов. Теперь важно не опускать планку. Обеспечивать рост экономики – задача и правительства, и Нацбанка. У руководителей ведомств есть все необходимые рычаги для этого. Важно, чтобы они работали в едином ключе.  

Не опускать планку. Лукашенко требует выполнения всех намеченных планов в экономике-1

Разговор об экономике продолжился во время встречи Президента с премьер-министром и руководителями БКК и «Беларуськалия». Речь шла о работе в санкционный период. Глава государства констатировал, что нашему крупнейшему производителю калийных удобрений удалось найти альтернативные пути доставки товаров (взамен привычных литовских). К слову, Президент потребовал в случае необходимости применить меры в отношении балтийских соседей. Давление на Беларусь будет усиливаться – под ударом нефтехимический комплекс, авиаотрасль и не только. Александр Лукашенко заявил о планах ознакомиться с работой крупных белорусских компаний в условиях санкций.  

# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Александр Лукашенко # Валерий Бельский # Роман Головченко # Елена Кудрявец # Иван Головатый # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о банковской сфере: «В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо»
31 января 2022 09:25

Лукашенко о банковской сфере: «В прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо»

Украина, Россия, Южная Африка. «Гомсельмаш» увеличил экспорт продукции более чем на 30%
31 января 2022 08:10

Украина, Россия, Южная Африка. «Гомсельмаш» увеличил экспорт продукции более чем на 30%

Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания
30 января 2022 17:48

Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания