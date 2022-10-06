«Торгаши наплевали на это?» Вот что Наталья Кочанова рассказала о регулировании цен Президенту

Новости Беларуси. Обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 % – и жестко разобраться со спекулянтами. Такие задачи Президент Беларуси 6 октября поставил перед экономическим блоком правительства во время большого совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года. Примерно на 3 %». Читайте здесь.

Можно понять, почему подорожали импортные товары. А вот с чем связан рост стоимости отечественных – прямой вопрос Александра Лукашенко правительству. Цены на продовольствие выросли на 13 %. Это беспокоит не только белорусов, но и лично Президента. Потому с каждым из участников совещания у главы государства предельно жесткий разговор. Александр Лукашенко ожидает действенных предложений по выходу из сложившейся ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пожалуйста, Медведева, докладывайте. От тебя информация.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Треть вклада в инфляцию с начала года внес рост цен на продукты питания. Причем в наибольшей степени этот вклад обеспечен ростом цен на отечественные продовольственные товары. Так, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты подорожали на 10-11 %. Хлеб и хлебобулочные изделия и сыры – на 15-16 %. Кондитерские изделия и маргарин – на 25-27 %. Рост цен на указанные товары в торговой сети обусловлен увеличением цен по всей цепочке, начиная от сельскохозяйственных организаций и промышленных производителей, и заканчивая поступлением в розничную торговлю. То есть изменение цен на продукты питания, попавшие под государственное регулирование, приросли в рамках установленного правительством ежемесячного ограничения на их повышение. Однако товаропроизводители нашли возможность обхода ограничений путем повышения цен на товары, о чем вы говорили, под видом нового. Александр Лукашенко:

Вот она назвала ужасающие факты. Давайте посмотрим на наших контролеров. Как крепко контролировали. Пожалуйста, Наталья Ивановна. Вам было поручено, депутатам и сенаторам, взять под контроль ценообразованием непосредственно в магазинах. Вы народные люди, народ идет в магазин – вы пошли впереди, посмотрели на цены. И что?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Не все торговые сети в регионах добросовестно выполняют норму постановления правительства № 214 «О регулировании цен». В сентябре мы зафиксировали 21 нарушение. Александр Лукашенко:

То есть правительство приняло решение, а торгаши наплевали на это? Наталья Кочанова:

Да. Не выполняют. Информация направлена в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое как регулятор обязано принимать меры регулирования. Мы в Совете Республики провели не одно совещание, где обсудили со всеми заинтересованными предложения по сдерживанию инфляции. Первое – это прямое регулирование цен на социально значимые товары. Считаем необходимым не просто сохранить, а расширить его масштабы.