«Нет социально значимых и незначимых товаров». Почему так решил Президент?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

Государство бросает силы на поддержку сельхозпроизводителей, создает им условия, а мы сталкиваемся с постоянным ростом цен даже на те товары, которые принято называть социально значимыми. Хотя этот термин в наше время утратил свою актуальность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Исключите из своего оборота слова «социально значимая продукция». Продукция с сегодняшнего дня не должна делиться на какую-то значимую и незначимую. Автомобиль у нас уже не средство роскоши, а передвижения. Необходимость. Может быть, если в два раза подорожают, это ничего страшного? Нет социально значимых и незначимых товаров. Я же сказал: должна быть справедливость. Нет в экономике понятий сильно и слабо.

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