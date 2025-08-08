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Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе

08 августа 2025 10:15
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Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе-0

В конце июля между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху произошел напряженный телефонный разговор, где президент Америки накричал на израильского премьера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Трамп остро отреагировал на слова израильского премьер-министра о том, что заявления о голоде в Газе якобы сфабрикованы. Президент США настаивал на том, что он видел доказательства обратного и не желает слышать, что голод – это выдумка.

Ситуация в Газе остается критичной: по данным ВОЗ, от недоедания страдает значительная часть населения, особенно женщины. Обстановка усугубилась после того, как Израиль отказался сотрудничать с БАПОР, заменяя его пункты раздачи помощи на объекты, находящиеся под контролем частного американского фонда GHF. 

Раздача помощи зачастую сопровождается стрельбой, что привело к гибели более 1300 человек с мая, по данным ООН.

Фото: pixabay

# Международная политика

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