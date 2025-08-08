Белорусский блогер купил старую бытовку и сделал из неё стильный домик. Пообщались с Кириллом Кветкой

Илья Нечаев, ведущий: Одно из самых популярных ваших направлений в ТикТоке – это не только цветы, но и дом. Давайте немножко поговорим, что это за дом, как так получилось, что он стал таким популярным?

Добрый цветочник из TikTok! Все сразу понимают, что это про белорусского блогера Кирилла Кветку. Человек, который любит цветы с рождения. Сегодня он у нас в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Кирилл Кветка, блогер-цветовод, певец, писатель:

Вся история началась с покупки земли. Я купил себе землю дешево, там все было заросшее деревьями, мы корчевали, даже пожалел, что не переплатил и участок почище не купил. И там ничего не было. Чтобы на даче жить, в палатке можно, конечно, но хочется какие-то условия себе создать, какие-то идеи начали появляться. Залезли в интернет, варианты оценили. Папа у меня рукастый, он предложил свою помощь. Появилась идея купить бытовку. Мы нашли объявление, она стоила 1400 рублей. За два сезона мы его восстановили. Сейчас, когда я уже увидел результат, что я сам создал, я думаю: боже, неужели это я сам? Вместе с папой, понятное дело. Он помогал мне черновую работу делать.

Я как блогер не снимаю тренды, я снимаю свою жизнь. Когда эту бытовку купил, я снял видео, сказал, что буду ее восстанавливать. Это видео залетело – около 4 миллионов просмотров.