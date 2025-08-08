Прямой эфир

Белорусский блогер купил старую бытовку и сделал из неё стильный домик. Пообщались с Кириллом Кветкой

08 августа 2025 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добрый цветочник из TikTok! Все сразу понимают, что это про белорусского блогера Кирилла Кветку. Человек, который любит цветы с рождения. Сегодня он у нас в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Илья Нечаев, ведущий:
Одно из самых популярных ваших направлений в ТикТоке – это не только цветы, но и дом. Давайте немножко поговорим, что это за дом, как так получилось, что он стал таким популярным?

Белорусский блогер купил старую бытовку и сделал из неё стильный домик. Пообщались с Кириллом Кветкой-2

Кирилл Кветка, блогер-цветовод, певец, писатель:
Вся история началась с покупки земли. Я купил себе землю дешево, там все было заросшее деревьями, мы корчевали, даже пожалел, что не переплатил и участок почище не купил. И там ничего не было. Чтобы на даче жить, в палатке можно, конечно, но хочется какие-то условия себе создать, какие-то идеи начали появляться. Залезли в интернет, варианты оценили. Папа у меня рукастый, он предложил свою помощь. Появилась идея купить бытовку. Мы нашли объявление, она стоила 1400 рублей. За два сезона мы его восстановили. Сейчас, когда я уже увидел результат, что я сам создал, я думаю: боже, неужели это я сам? Вместе с папой, понятное дело. Он помогал мне черновую работу делать.

Я как блогер не снимаю тренды, я снимаю свою жизнь. Когда эту бытовку купил, я снял видео, сказал, что буду ее восстанавливать. Это видео залетело – около 4 миллионов просмотров.

Подробности в видео.

# Хобби # Молодежь Беларуси # Александра Каштанова # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве прошёл учебно-методический сбор добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
08 августа 2025 08:20

В Могилёве прошёл учебно-методический сбор добровольного общества содействия армии, авиации и флоту

Сотрудники МЧС спасли щенка в Дзержинском районе
08 августа 2025 07:56

Сотрудники МЧС спасли щенка в Дзержинском районе

В центре внимания – уборка озимого рапса! Лукашенко с визитом в Смолевичском районе
08 августа 2025 07:32

В центре внимания – уборка озимого рапса! Лукашенко с визитом в Смолевичском районе