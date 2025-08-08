Дзиодзина: вопрос безопасности населения в приоритете у правительства

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Безопасность любит тишину весьма по понятным причинам. Тем более, если речь идет про необходимые меры предосторожности на государственном уровне. Безусловно, что один из основных злободневных вопросов для населения стран – остаемся ли мы защищенными, есть ли прямая угроза для нашей жизни. Тем более если мир в турбулентности, а по соседству военные действия, провокаторы и размещенные базы НАТО.
Интерес к вопросу безопасности со стороны граждан вполне объясним. Ведь обычно нам кажется, что чем больше мы в курсе сложившейся ситуации, тем лучше ее контролируем. А когда знаем мало, то заблуждаемся, что ситуация якобы вне контроля. Однако поистине все по-другому, в каждой стране существуют ведомства, кто защищает нас «втихую». Ведь и возможные недруги хоть и нередко имеют особенность демонстрировать силу как можно заметнее, но и скрытые игры ведутся не менее. В чем смысл подобной секретности? А смысл, как правило, в специфичности мер безопасности. С одной стороны, важно открывать информацию, чтобы свои понимали: их защищают, а чужие фиксировали, что страна под защитой. И если вдруг что, там отреагируют.
Но с другой стороны, раскрывать все козыри перед потенциальным врагом никогда не стоит. Ведь не секрет, что на каждое действие могут быть разработаны контрмеры. И в случае, если «карты открыты» полностью, возможно придумывать комбинации. Так, например, 7 августа график Александра Лукашенко включал совещание с представителями Комитета госбезопасности. В публичном пространстве подробностей мало, но исходя из тех комментариев, что прозвучали, вопрос безопасности населения в приоритете у правительства. Меры предосторожности продолжают предпринимать, исходя из той ситуации, что формируется вокруг Беларуси. Замечают действия сопредельных стран, замечают вызовы современности, обновляются контрмеры.
Чуть подробнее Президент сказал о необходимости усилить работу по линии кибербезопасности в Беларуси. В данном случае речь идет о такой области, как защита данных, попадающих в цифровое пространство, а это довольно широкий спектр взаимосвязей технологического прогресса и различных сфер жизни. Начиная от персональных данных и банковских транзакций, завершая развитием крупного бизнеса, на государственном уровне в том числе. В то же время цифровизация стала незаменимой частью исправной работы таких инфраструктур, как система водоснабжения, транспортные службы, работа электросетей.
В частном порядке речь может идти о защите населения от мошенников, но в более глобальном, защита киберпространства – это вопрос безопасности на государственном уровне: экономика, социальная сфера, политическая стабильность, военный сегмент государства. То, что нам важно знать, исходя из вчерашней встречи главы государства с представителями КГБ, наедине с характером современных вызовов люди не брошены.