Дзиодзина: вопрос безопасности населения в приоритете у правительства

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Безопасность любит тишину весьма по понятным причинам. Тем более, если речь идет про необходимые меры предосторожности на государственном уровне. Безусловно, что один из основных злободневных вопросов для населения стран – остаемся ли мы защищенными, есть ли прямая угроза для нашей жизни. Тем более если мир в турбулентности, а по соседству военные действия, провокаторы и размещенные базы НАТО. Интерес к вопросу безопасности со стороны граждан вполне объясним. Ведь обычно нам кажется, что чем больше мы в курсе сложившейся ситуации, тем лучше ее контролируем. А когда знаем мало, то заблуждаемся, что ситуация якобы вне контроля. Однако поистине все по-другому, в каждой стране существуют ведомства, кто защищает нас «втихую». Ведь и возможные недруги хоть и нередко имеют особенность демонстрировать силу как можно заметнее, но и скрытые игры ведутся не менее. В чем смысл подобной секретности? А смысл, как правило, в специфичности мер безопасности. С одной стороны, важно открывать информацию, чтобы свои понимали: их защищают, а чужие фиксировали, что страна под защитой. И если вдруг что, там отреагируют.