В Могилёве прошёл учебно-методический сбор добровольного общества содействия армии, авиации и флоту

ДОСААФ выполняет важнейшие задачи по подготовке не только гражданских, но и специалистов для Вооруженных Сил, других войск и формирований. От легких автомобилей до автобусов, грузовиков и самолетов – современные тренажеры и техника, а также постоянное совершенствование материально-технической базы, позволяют готовить профессионалов.

Андрей Некрашевич, председатель центрального совета ДОСААФ: В ходе нашего сбора мы на практике показываем новые формы и способы, исходя из опыта проведения занятий, развития и совершенствования учебно-материальной базы, внедрения новых форм и способов обучения. В первую очередь использование различных информационных систем, информационных программ. Мы активно занялись маркетингом, рекламной деятельностью, переоборудованием наших автомобилей на более экономичные двигатели. Ну и ряд других моментов.

Валерий Левкович, председатель Житковичской районной организационной структуры ДОСААФ:

Мы очень часто ездим, нам нравятся методические указания, что-то новое. На сегодняшний день много интересного нам рассказали даже по «А-драйву», «Смарт-драйв». Новое для нас направление на сегодняшний день это обучение трактористов категории с С на Е. В целом методические указания, мероприятия очень отличаются от тех, которые были ранее. Комплекс очень большой, интересный для нас, много нового.

Еще одно направление деятельности – развитие технических, авиационных, военно-прикладных видов спорта и технического творчества молодежи. На современных симуляторах и тренажерах занимаются киберспортсмены, курсанты. Есть секция по дрон-рейсингу. Здесь можно научиться не только управлению коптерами, но и постичь азы обслуживания и даже сборки таких аппаратов. Всего ДОСААФ готовит спортсменов по 22 видам.