«Так на хрена вы мне нужны тогда?» Лукашенко жёстко прошёлся по деятельности Минсельхозпрода и вице-премьера

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Президент приводит пример за примером. Многие из них не раз фигурировали в СМИ, например, история с тем, как предприимчивые производители нашли способ обманывать потребителя и обходить антиинфляционное законодательство. Под видом нового, более дорогого товара, продавали по сути прежний, с незначительными изменениями. Например, вместо обычной куриной тушки – ее половину. При этом у нас с вами выбора не остается: мясо птицы нужно, приходится покупать. Но разве это справедливо? И разве ни один из обличенных властью и полномочиями контролировать этого не видит?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И что, этого не видят Министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля? Пока вас люди не ткнут вашим лычем в эту проблему? Министр торговли, которого я напрочь не вижу. Я тебе при назначении поручил: предпринимай любые меры, если кто-то мешает – докладывай напрямую. Где твое шевеление? Руководство областей, Комитет государственного контроля, депутаты, профсоюзы – кто же вам еще нужен для того, чтобы навести порядок? Вы чего, хотите надо мной поиздеваться? Вы из меня идиота хотите сделать, что я с поля должен ехать просить газ, нефть и прочие там кредиты, а потом бежать в магазин цены контролировать? Так на хрена вы мне нужны тогда?

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