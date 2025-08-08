Как распознать анемию у ребёнка? Врач назвала основные симптомы

Анемия у детей – частый повод обращения к врачу. Это состояние, при котором уровень гемоглобина в крови ниже нормы, что приводит к недостатку кислорода в тканях и органах. При отсутствии своевременного лечения у ребенка могут развиваться осложнения, влияющие на его физическое и умственное развитие.

Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Достаточно часто симптоматики анемии может даже и не быть, но есть группы риска развития анемии. Наиболее частая анемия – это железодефицитная анемия, когда снижается количество эритроцитов, гемоглобина в крови из-за дефицита железа. Железо – это такой макроэлемент, который поступает в организм человека извне, с пищей. Он имеет такую особенность – он накапливается. Железо – особенный элемент, так как железо регулирует рост и развитие ребенка, железо регулирует нашу иммунную систему, железо регулирует нашу сердечно-сосудистую систему.

Железодефицит может появиться из-за неправильного питания, когда в рационе недостаточно продуктов, богатых этим минералом, а также из-за повышенной необходимости организма в железе, например, в подростковом возрасте. Также встречаются анемии, вызванные хроническими заболеваниями, например, дефицитом витаминов В12 или фолиевой кислоты.

Ольга Ильина:

Мама может отмечать нарушение сна у ребенка. У ребенка до года очень беспокойный сон. Он часто просыпается. Также может быть нарушение моторного развития. То есть ребенок не садится, как ему положено, около 6-7 месяцев. Не начинает ходить в возрасте 11-12 месяцев. Также, когда ребенок становится постарше, он начинает есть очень странные, необычные вещи. Например, мел, побелку, может даже сгрызать обои, может даже в песочнице есть песок. Это один из косвенных, конечно же, признаков анемии.