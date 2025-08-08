Как распознать анемию у ребёнка? Врач назвала основные симптомы
Анемия у детей – частый повод обращения к врачу. Это состояние, при котором уровень гемоглобина в крови ниже нормы, что приводит к недостатку кислорода в тканях и органах. При отсутствии своевременного лечения у ребенка могут развиваться осложнения, влияющие на его физическое и умственное развитие.
Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
Достаточно часто симптоматики анемии может даже и не быть, но есть группы риска развития анемии. Наиболее частая анемия – это железодефицитная анемия, когда снижается количество эритроцитов, гемоглобина в крови из-за дефицита железа. Железо – это такой макроэлемент, который поступает в организм человека извне, с пищей. Он имеет такую особенность – он накапливается. Железо – особенный элемент, так как железо регулирует рост и развитие ребенка, железо регулирует нашу иммунную систему, железо регулирует нашу сердечно-сосудистую систему.
Железодефицит может появиться из-за неправильного питания, когда в рационе недостаточно продуктов, богатых этим минералом, а также из-за повышенной необходимости организма в железе, например, в подростковом возрасте. Также встречаются анемии, вызванные хроническими заболеваниями, например, дефицитом витаминов В12 или фолиевой кислоты.
Ольга Ильина:
Мама может отмечать нарушение сна у ребенка. У ребенка до года очень беспокойный сон. Он часто просыпается. Также может быть нарушение моторного развития. То есть ребенок не садится, как ему положено, около 6-7 месяцев. Не начинает ходить в возрасте 11-12 месяцев. Также, когда ребенок становится постарше, он начинает есть очень странные, необычные вещи. Например, мел, побелку, может даже сгрызать обои, может даже в песочнице есть песок. Это один из косвенных, конечно же, признаков анемии.
Маленькие дети могут стать капризными, отказываться от еды, жаловаться на головокружение или ощущать частую слабость. В случае быстро прогрессирующей анемии могут появиться задержки в речевом и моторном развитии.
Ольга Ильина:
Для того, чтобы установить диагноз железодефицитной анемии, необходимо обратиться на прием к педиатру и сдать обычный общий анализ крови. По общему анализу крови любой педиатр установит этот диагноз. Дополнительные исследования уже необходимы в результате наблюдения. В железодефицитная анемии достаточно легко поддается коррекция, но нужно обязательно помнить, что необходимо применять именно лекарственные средства препаратов железа, а никакие БАДы, добавки не относятся к лекарственным средствам и могут даже нанести вред ребенку. И родителям также нужно помнить, что это достаточно долгий курс лечения, не менее трех месяцев.
Лечение анемии у детей включает коррекцию питания с добавлением продуктов, богатых железом, таких как печень, мясо, рыба, бобовые и гречка, а также приеме железосодержащих препаратов.
Ольга Ильина:
Анемию у детей можно подразделить условно на два вида. Это анемии приобретенные и анемии врожденные, генетические. Наиболее часто встречается анемия приобретенная, генетическими анемиями врожденными занимаются врачи-специалисты, гематологи, онкологи. К педиатрам наиболее часто обращаются пациенты чаще всего во время диспансеризации, то есть прохождения профилактических осмотров, где даже случайно выявляется нарушение со стороны красной крови, снижение гемоглобина и эритроцитов. Наиболее частые побочные эффекты препаратов железа – это проблемы с желудочно-кишечным трактом и окрашивание эмали зубов. Необходимо просто вовремя чистить зубы ребенку. Дело в том, что окрашивается не сама костная ткань зуба, а налет. Поэтому, если вы чистите зубы после применения препаратов железа, то этой проблемой можно избежать. И при проблемах с желудочно-кишечным трактом необходимо обратиться к педиатру, он проведет необходимую коррекцию.
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