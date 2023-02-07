Золотовалютные резервы Беларуси растут 6 месяцев подряд

Золотовалютные резервы страны растут шестой месяц подряд. За январь – плюс 213 миллионов долларов в эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Месяцем ранее прибавка была почти 132 миллиона долларов.

Международные резервные активы на 1 февраля превысили 8 миллиардов долларов в эквиваленте. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2023 год, объем международных резервных активов на 1 января 2024 года должен составить не менее 6 миллиардов долларов. По итогам 2022-го в странах мира сократились золотовалютные резервы впервые за четыре года. Центробанки уменьшили резервы на триллион долларов, что стало рекордным годовым сокращением как минимум с начала века. Больше всего они упали в Швейцарии, Японии, Сингапуре и Китае.

Другие новости экономики за 7 февраля читайте здесь.