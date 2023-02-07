Первая международная конференция «Belarus tractors. Знак качества» стартовала в Минске. О чём говорили?

Новости Беларуси. Белорусские флагманы машиностроения берут курс на импортоопережение. Минский тракторный завод намерен нарастить поставки за рубеж до миллиарда долларов. Такие планы озвучили во время первой международной практической конференции «Belarus tractors. Знак качества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке форума встретились более двух сотен отечественных и российских специалистов в сфере промышленности. Тема обсуждения – работа с поставщиками деталей. Главенствующую роль в репутации отечественного производства играет качество нашей продукции. Поэтому основное требование к сборочным предприятиям – поставка надежных комплектующих.

Ольга Астапенко, начальник отдела оценки, выбора поставщиков и претензионной работы ОАО «МТЗ»:

«Сделано в Беларуси» – это значит качественный продукт. Нам важно сейчас донести этот посыл до поставщиков продукции, которую мы покупаем в комплектацию нашего трактора, техники. Она должна быть надежной, обеспечивать тот ресурс, который потребитель хочет видеть от нашей продукции. МТЗ планирует нарастить поставки за рубеж до миллиарда долларов.