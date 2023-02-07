Павел Каллаур: в новой редакции Банковского кодекса установлены ограничения на повышенные процентные ставки

Новости Беларуси. Решить проблему прохождения платежей с другими странами. Такое требование правительству и банкам озвучил на совещании Александр Лукашенко. Вопросы совершенствования банковского законодательства обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробностями совещания с журналистами поделился глава Нацбанка. Павел Каллаур рассказал, что, к примеру, по ряду вопросов поручено еще раз проработать подходы и усилить их с точки зрения защиты и интересов потребителей банковских услуг.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

В новой редакции Банковского кодекса установлены конкретные случаи, когда банкам можно требовать досрочного возврата кредитов. Установлены ограничения на повышенные процентные ставки, урегулированы максимальные размеры неустоек, если кредит своевременно не возвращается. Тем не менее предложено еще раз посмотреть на эти подходы. И усилить их с точки зрения защиты прав потребителей финансовых услуг. Если гражданин своевременно не возвращает кредит, то ранее банк имел право установить ему повышенную процентную ставку, сейчас банк не будет иметь такого права. Безусловно, граждане, которые берут потребительские кредиты, в первую очередь речь идет о добросовестных гражданах, которые попали в затруднительную ситуацию, просто будут дополнительно защищены.

Еще одно поручение Президента прозвучало во время совещания: все ветви власти и органы госуправления должны работать в тесной связке.