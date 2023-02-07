Новости экономики за 07.02.2023

Реальный сектор экономики делает ставку на развитие белорусских информационных технологий. Каких программных продуктов ждет промышленность от IТ-сектора? Как бизнесу помогут сократить издержки на оформление разрешений на ввоз и вывоз ряда товаров? В каких странах резко сократились международные активы и какая динамика роста золотовалютных резервов в Беларуси?

Европейская экономическая комиссия сокращает издержки бизнеса на оформление разрешений на ввоз и вывоз ряда товаров. Коллегия приняла решение об упрощении порядка заполнения информации о стране назначения или отправления. Благодаря этому у таможенных органов появится возможность указывать в соответствующей строке документа сразу несколько стран. Одно заключение в адрес нескольких стран поможет сэкономить время оформления и деньги участников внешнеторговой деятельности.

Золотовалютные резервы Беларуси растут 6 месяцев подряд. Подробнее.

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ АККРЕДИТОВАНЫ НА БУТБ К НАЧАЛУ 2023 ГОДА

Более 30 тысяч компаний аккредитованы к началу года на БУТБ. За год их количество увеличилось на 2,5 тысячи. Больше всего аккредитаций получили фирмы из России (+338 участников). В тройку также вошли Китай и Казахстан. По сумме сделок на БУТБ в 2022 году лидировали продажи лесопродукции, металлопродукции и сельхозпродукции. Самыми популярными товарными позициями в экспорте стали пиломатериалы и щепа, рапсовое масло, кожа «вет-блю». В части импорта на первые строчки попали черные и цветные металлы, уголь, зерно и растительные масла.

IT-ГИГАНТЫ УВОЛЬНЯЮТ ТЫСЯЧИ СОТРУДНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Мировой сектор высоких технологий за 2022 год потерял более 100 тысяч рабочих мест. С начала 2023-го тенденция лишь набирает обороты. Обвал глобальной экономики, стремительный рост инфляции и повышение процентных ставок не добавили технологическим гигантам активов. BigTech-компании в значительной степени ощутили на себе замедление экономического роста и надвигающуюся рецессию.

Слабые финансовые результаты разочаровывают инвесторов. В свою очередь, отечественный рынок IТ успешно пережил релокацию ряда компаний и стабилизировался. Произошло переформатирование. Сейчас фокус внимания не на интересах зарубежного нанимателя, а на отечественных заказчиках. Реальный сектор экономики делает ставку на развитие белорусских информационных технологий. Сегодня промышленность ждет от IТ-сектора полноценные готовые продукты, которые востребованы на внутреннем рынке и при этом могут обладать экспортным потенциалом.