В Жодино прошел субботник в рамках проекта «На родной земле – Живи Как Хозяин»

В Жодино прошел субботник в рамках масштабного проекта «На родной земле – Живи Как Хозяин». Участники привели в порядок дворовые территории на улице Советской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К трудовому десанту присоединились местные жители, молодежь, сотрудники коммунальных служб, представители власти и общественных организаций. Совместными усилиями они установили новый детский комплекс с каруселью, качелями и песочницей, а также обновили скамейки и урны.

Инициатива стартовала в начале июня, и с тех пор по стране прошло уже более 70 субботников.

Татьяна Власенко, жительница Жодино: Благодаря усилиям работников ЖКХ наш двор превращается в цветущий оазис. Сейчас ребенок любого возраста найдет себе занятие по душе.

Владимир Волого: Для города молодежь выступает. Не сидит дома, ничего не делает, а помогает городу процветать и благоустройство города происходит. Да и, в принципе, интересное занятие для молодежи – помогать городу.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда». Вот к этим планам мы еще запустили акцию, которая позволит небезразличным людям, предприятиям ЖКХ, общественным объединениям Беларуси сделать наши дворы и города еще более краше.

До конца лета проект охватит всю Беларусь – присоединиться к благоустройству могут все желающие.