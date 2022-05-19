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Больше, чем на рубль. Перевозчикам из ЕС будут продавать дизтопливо дороже на приграничных АЗС

19 мая 2022 15:39
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Дизельное топливо на приграничных АЗС перевозчикам из Евросоюза будут продавать дороже, чем в целом по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше, чем на рубль. Перевозчикам из ЕС будут продавать дизтопливо дороже на приграничных АЗС-1

С 20 мая вступают в силу отдельные положения постановления Совета министров. Речь идет о продаже дизтоплива на 12 приграничных заправках. Фуры на европейских номерах смогут заправиться только дизелем определенных марок и по новой цене – 3 рубля 58 копеек за литр.

Больше, чем на рубль. Перевозчикам из ЕС будут продавать дизтопливо дороже на приграничных АЗС-4

Изменения не коснутся обычных потребителей. Для них цена прежняя – 2 рубля 34 копейки.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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