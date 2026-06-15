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Сергей Лавров возложил цветы к монументу Победы в Минске

15 июня 2026 07:36
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Союзная интеграция, международная повестка и координация позиций. Эти вопросы планируется обсудить на встрече глав МИД Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий визит главы МИД России в Минск начался с памятной церемонии на площади Победы. Сергей Лавров возложил цветы к монументу в память о героях Великой Отечественной войны. 

Глава МИД России находится в Беларуси с рабочим визитом.

Сергей Лавров возложил цветы к монументу Победы в Минске-2

Анонсировано, что будет сформирован график ключевых совместных мероприятий. Министры сверят позиции по подготовке совместного заседания коллегий МИД двух стран – оно пройдет в четвертом квартале в Беларуси. На встрече планируют подписать программу согласованных действий в области внешней политики на 2027-29 годы. Ожидается традиционная сверка часов по внешнеполитической координации в рамках евразийских объединений и международных организаций.

В повестке – реализация совместных инициатив по противодействию санкционной и юридической агрессии Запада, формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности. Беларусь подчеркивает: Россия была, есть и остается стратегическим союзником. Государства связаны многовековыми традициями и общими ценностями. При этом Минск сохраняет полный суверенитет в принятии решений и руководствуется национальными интересами, которые включают поступательное углубление интеграции.

# Сергей Лавров # Беларусь-Россия

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