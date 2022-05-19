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Новости экономики за 19.05.2022

19 мая 2022 15:36
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29 регионов России заинтересованы в налаживании деловых и кооперационных связей с Гомельской областью. Там сегодня, 19 мая, открылась крупнейшая в регионе экономическая выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные форумы сравнивают с Олимпийскими играми. Большое количество стран-участниц, демонстрация лучших образцов товаров и услуг, а через них – интерес и к территории, где они произведены.  

Подробнее об этом, а также об итогах деловой части визита белорусской делегации в Азербайджан расскажет в панораме делового мира Наталья Надольская.

КОНТРАКТЫ НА МИЛЛИОНЫ: БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕЗЕНТУЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В БАКУ

Контракты на 70 миллионов долларов подписаны по итогам двух дней визита белорусской делегации в Азербайджан. Основные контракты заключили в сфере деревообработки.

Новости экономики за 19.05.2022-1

Еще одна актуальная сфера – продукты питания. Коммерческие соглашения подписаны на поставку сухих молочных продуктов и детского питания. Широкий ассортимент мясной и молочной продукции представили наши производители в Бакинском выставочном центре в рамках международной выставки Inter Food Azerbaijan.

Наша страна участвует в этой выставке уже на протяжении семи лет. В 2022 году покорять сердца азербайджанцев приехали 39 отечественных предприятий.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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