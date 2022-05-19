Новости экономики за 19.05.2022

29 регионов России заинтересованы в налаживании деловых и кооперационных связей с Гомельской областью. Там сегодня, 19 мая, открылась крупнейшая в регионе экономическая выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные форумы сравнивают с Олимпийскими играми. Большое количество стран-участниц, демонстрация лучших образцов товаров и услуг, а через них – интерес и к территории, где они произведены.

Подробнее об этом, а также об итогах деловой части визита белорусской делегации в Азербайджан расскажет в панораме делового мира Наталья Надольская.

КОНТРАКТЫ НА МИЛЛИОНЫ: БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕЗЕНТУЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В БАКУ

Контракты на 70 миллионов долларов подписаны по итогам двух дней визита белорусской делегации в Азербайджан. Основные контракты заключили в сфере деревообработки.