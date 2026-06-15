На юге Беларуси урожай клубники бьет рекорды

На юге Беларуси стартовал клубничный сезон – и в 2026 году урожай обещает стать рекордным: с одного куста собирают до 700 граммов ароматных ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы на плантациях начинаются ранним утром и продолжаются весь световой день. Вкладывается немало сил, чтобы порадовать покупателей отменным урожаем: солнцелюбивую клубнику укрывают на ночь, тщательно защищают от заболеваний и строго контролируют уровень влажности.

Азиз Розыкулыев, фермер: Если сравнивать, у нас в стране и тут, они отличаются по размеру, по вкусу. Тут более слаще, чем у нас. Содержится много витаминов. Витамин C, B, D и железа особенно много содержится. Несмотря на непростые погодные условия, фермерам удается обеспечить тщательный уход за растениями. Перед отправкой на прилавки каждая партия проходит строгий отбор – идеальной считается ягода с равномерной окраской.

Александр Друщиц, владелец личного подсобного хозяйства:

Мы уже на данном этапе, хотя допустим с улицы мы сняли где-то только 60 % урожая. И вот с улицы уже с 50 соток мы уже в районе трех тонн сняли клубники. Самый поздний сорт зацветает, спасаем от разных жучков и паучков. Трудно даже назвать их количество.

А в «клубничной столице» Беларуси уже готовятся к традиционному празднику. 27 июня в Лунинецком районе состоится второй этап регионального фестиваля. Гостей ждут конкурс на самую крупную и оригинальную ягоду, ярмарки и дегустации, а также концерт.