Сотни демонстрантов протестуют в Женеве против саммита G7

В Женеве набирает обороты акция против саммита «Большой семерки», который пройдет по соседству во французском Эвиане. Сотни людей вышли на улицы, выражая резкое несогласие с политикой G7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники несут плакаты с антисистемными, антиимпериалистическими и социальными требованиями, обвиняя лидеров ведущих стран в том, что их решения подрывают будущее молодежи и усиливают глобальное неравенство. На озере активисты развернули парус с протестным посланием, усилив визуальный эффект демонстрации.

Саммит G7 состоится в ближайшие три дня. Для обеспечения безопасности Швейцария мобилизовала 4 тысячи военнослужащих на своей территории. Франция задействовала 8 тысяч полицейских. Район вокруг Женевского озера фактически переведен в режим повышенной готовности: усиленные патрули, перекрытые зоны, контроль на подступах к границе. Несмотря на масштабные меры безопасности, протесты продолжают расти. Активисты заявляют, что намерены выходить на улицы все дни саммита.