В Кении стремительно растет уровень воды в озере Найваша. Из-за изменения климата и продолжительных ливней, береговая линия уходит все дальше вглубь суши. Затоплены низины, многие дома оказались окружены водой, часть жителей вынуждена покидать свои жилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушены экосистемы, дикие животные все чаще выходят к людям, растут риски конфликтов. Последствия ощущают рыбаки, фермеры и туристическая отрасль. Эксперты объясняют: рост уровня воды связан с экстремальными осадками, усиленными изменениями температуры океанов, а также вырубкой лесов и эрозией почв вокруг озер.

Лабан Эсокон, рыбак: Вода стала загрязненной, и рыба не может жить там, где загрязнение. Поэтому нам приходится уходить все дальше и дальше, чтобы искать улов в других местах .

Ричард Муите, заместитель директора климатических служб Восточного региона Кенийской метеорологической службы:

Наши исследования показывают: когда повышается температура поверхности Индийского океана и Тихого океана в экваториальной зоне, в Восточной Африке усиливаются дожди, особенно в периоды Эль-Ниньо. Сейчас эти процессы превышают порог устойчивости экосистем.

Подобная ситуация наблюдается и на других озерах Восточно-Африканского рифта – Баринго, Накуру. Ученые предупреждают: долгосрочные последствия для природы и безопасности людей остаются серьезной угрозой. Специалисты призывают усиливать климатический мониторинг, развивать системы раннего предупреждения и рассматривать меры по переселению общин и восстановлению экосистем.