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Беларусь и Россия усилят кооперацию по высокотехнологичным проектам

02 июля 2024 13:36
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Беларусь не должна потерять свои позиции на российском рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом нового посла Беларуси в России Александра Рогожника и нового главу Администрации Президента Дмитрия Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия усилят кооперацию по высокотехнологичным проектам-1

Что касается более предметного развития кооперационных связей, то Беларусь и Россия намерены усиливать взаимодействие. В частности, в реализации высокотехнологичных проектов. О чем именно идет речь, с журналистами поделился Александр Рогожник.

Беларусь и Россия усилят кооперацию по высокотехнологичным проектам-4

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Идеи всегда есть. Вопрос их экономической составляющей. Сегодня прорабатывается вопрос строительства дополнительной атомной станции или дополнительного блока. Это высокотехнологичное производство. Сегодня прорабатывается и уже подписано соглашение в области авиастроения, это самая высокотехнологичная отрасль, особенно все, что касаемо начинки самолета. Это микроэлектроника, чем сегодня обладает три-четыре страны в мире (в полном цикле производства). Это все высокотехнологичное производство.

Напомнил Александр Рогожник и о важной составляющей для союзного сотрудничества: ранее российской стороной было выделено 105 миллиардов российских рублей (что соизмеримо с без малого 4 миллиардами белорусских) на реализацию инвестпроектов. Все ресурсы практически освоены.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Рогожник # Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой

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