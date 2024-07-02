Беларусь и Россия усилят кооперацию по высокотехнологичным проектам

Беларусь не должна потерять свои позиции на российском рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом нового посла Беларуси в России Александра Рогожника и нового главу Администрации Президента Дмитрия Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается более предметного развития кооперационных связей, то Беларусь и Россия намерены усиливать взаимодействие. В частности, в реализации высокотехнологичных проектов. О чем именно идет речь, с журналистами поделился Александр Рогожник.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Идеи всегда есть. Вопрос их экономической составляющей. Сегодня прорабатывается вопрос строительства дополнительной атомной станции или дополнительного блока. Это высокотехнологичное производство. Сегодня прорабатывается и уже подписано соглашение в области авиастроения, это самая высокотехнологичная отрасль, особенно все, что касаемо начинки самолета. Это микроэлектроника, чем сегодня обладает три-четыре страны в мире (в полном цикле производства). Это все высокотехнологичное производство.

Напомнил Александр Рогожник и о важной составляющей для союзного сотрудничества: ранее российской стороной было выделено 105 миллиардов российских рублей (что соизмеримо с без малого 4 миллиардами белорусских) на реализацию инвестпроектов. Все ресурсы практически освоены.