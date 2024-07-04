Главы государств ШОС приняли Астанинскую декларацию

Международная и продовольственная безопасность, экономика, а также позиционирование Шанхайской организации сотрудничества в мире – основные направления, которым Беларусь намерена уделять повышенное внимание уже как полноправный член ШОС. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая участие в совете лидеров стран – участниц объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, подходы Беларуси созвучны с принципами ШОС. Об этом свидетельствуют и подписанные документы организации. Так, Астанинская декларация призвана повысить роль ШОС в укреплении всеобщего мира, а также сформировать условия для построения нового демократического (по-настоящему справедливого политически и экономически) международного порядка.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

Особое внимание уделено поиску адекватных ответов на современные вызовы и угрозы, наращиванию торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарному сближению наших народов. Мы с оптимизмом смотрим на будущее Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, документы которые сейчас подпишем, откроют новую страницу нашего сотрудничества в рамках ШОС, будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей организации.

Кроме того, были утверждены программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму до 2027 года, антинаркотическая стратегия до 2029 года. Не обошли стороной и относительно новый сектор безопасности – информационный. План совместной работы продлен до следующего года. Главы стран-участниц приняли широкий перечень решений в экономической сфере. В том числе об ассоциации инвесторов ШОС. Данная площадка позволит ускорить развитие связей в деловых кругах и министерствах в сфере инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев:

Уважаемые главы государств, дорогие друзья, вновь выражаю вам признательность за активное и конструктивное участие в сегодняшнем заседании. На этом заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества объявляю закрытым.