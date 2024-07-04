Посол Беларуси в Казахстане: главные принципы ШОС заключаются в бесконфликтности решения вопросов

После торжественных мероприятий в белорусской столице глава государства направился с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. В Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. На повестке в том числе членство Беларуси в Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопреки сложившейся практике, вопрос о полноправном вступлении Беларуси в ШОС вынесут на обсуждение прежде, чем перейти к основным документам. На этом пути все страны-участницы поддержали инициативу нашего государства, о чем свидетельствуют рекордно короткие сроки: в 2022-м в Самарканде был дан старт процессу, сегодня он должен завершиться. Как отметил посол Беларуси в Казахстане, направления сотрудничества в рамках ШОС всегда были актуальны для Беларуси.

Павел У тюпин, Ч резвычайный и П олномочный П осол Б еларуси в К азахстане: Самое главные принципы ШОС заключаются в бесконфликтности решения вопросов, дипломатическими методами, не вступая в блоковое противостояние. Это то, что мы всегда транслировали. Поэтому совместные мероприятия, учения будут способствовать укреплению безопасности на региональном уровне. Мы, находясь даже в статусе партнера с 2010 года и наблюдателя с 2015-го, всегда имели возможность присутствовать на саммитах глав государств, правительства, отраслевых встречах. Таким образом мы высказывали свои инициативы, во многом они были реализованы так или иначе.

Для Беларуси важно сотрудничество и в других сферах. Что касается экономики, организация прорабатывает проект создания свободной торгово-экономической зоны. В контексте взаимодействия с ЕАЭС открываются большие перспективы. Беларусь как страна с экспортоориентированной экономикой как никто заинтересована в сопряжении транспортно-логистических потенциалов двух объединений.

Кроме того, Шанхайская организация сотрудничества выступает за развитие и взаимообогащение культур, сближение народов. Исходя из этого, Беларусь включила в программу «Славянского базара» день национальных культур стран ШОС. Главное же, что страны-участницы наглядно демонстрируют миру: есть альтернативные международные площадки и центры силы, которые, в отличие от США, уважают интересы и слышат голоса всех без исключения.