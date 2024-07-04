Лукашенко поблагодарил Казахстан за организацию саммита ШОС в Астане
Международная и продовольственная безопасность, экономика, а также позиционирование Шанхайской организации сотрудничества в мире – основные направления, которым Беларусь намерена уделять повышенное внимание уже как полноправный член ШОС. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая участие в совете лидеров стран – участниц объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадры церемонии принятия Беларуси в члены ШОС смотрите здесь.
Заседание в узком составе уже завершилось, по его итогам главы государств приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые поспособствуют взаимному развитию. Однако прежде чем перейти к обсуждению повестки, был подписан исторический для нашего государства документ о вступлении Беларуси в ШОС как полноправного члена. Александр Лукашенко поблагодарил Казахстан (как страну – председателя ШОС в этом году) за организацию встречи, а также своих коллег – за единодушную поддержку решения о членстве нашей страны в объединении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря в том числе и вашему успешному председательству этот день войдет в историю Беларуси как дата присоединения нашей страны к Шанхайской организации сотрудничества. Очень показательно и символично, что год, в который нас приняли в организацию ШОС, – это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это прекрасный подарок белорусскому народу.
Лукашенко на саммите ШОС: на Западе сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Подробнее здесь.