Лукашенко поблагодарил Казахстан за организацию саммита ШОС в Астане

Международная и продовольственная безопасность, экономика, а также позиционирование Шанхайской организации сотрудничества в мире – основные направления, которым Беларусь намерена уделять повышенное внимание уже как полноправный член ШОС. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая участие в совете лидеров стран – участниц объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадры церемонии принятия Беларуси в члены ШОС смотрите здесь.

Заседание в узком составе уже завершилось, по его итогам главы государств приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые поспособствуют взаимному развитию. Однако прежде чем перейти к обсуждению повестки, был подписан исторический для нашего государства документ о вступлении Беларуси в ШОС как полноправного члена. Александр Лукашенко поблагодарил Казахстан (как страну – председателя ШОС в этом году) за организацию встречи, а также своих коллег – за единодушную поддержку решения о членстве нашей страны в объединении.