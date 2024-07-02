Лукашенко: Беларусь не должна потерять свои позиции на российском рынке

Это первая встреча с главой государства уже в новых должностях. Напомним, ряд кадровых решений Александр Лукашенко принял в минувший четверг, 27 июня. А сегодня в частности перед Александром Рогожником Президент обозначил ряд конкретных направлений, на которые в первую очередь необходимо сделать особый упор. Речь о расширении кооперационных связей (особенно в промышленности), создании мультибрендовых и сервисных центров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень надеюсь, что мы будем иметь продвижение прежде всего по кооперационным вопросам. Они лежат в сфере промышленности. Здесь должны быть конкретные результаты. Не все так однозначно, как хотелось бы нам, на российском рынке. Вы видите, что, несмотря на разного рода санкции, ниши, которые освободились после ухода отдельных американских, западных компаний, заполняются другими, в мире достаточно товара по этим направлениям. Но нам нельзя терять на российском рынке свои позиции. И здесь вопрос номер один для вас. Поэтому надо создавать там, как мы часто говорим, мультибрендовые центры и торговые дома, сервисные центры, чтобы обслуживать нашу технику, прежде всего которую мы туда продаем. И кооперационные связи. Мы должны освоить все средства, а вы хорошо знаете эти направления, работали с ними.

Меня что всегда прельщало в работе бывшего посла – что он всегда посещал регионы, имел непосредственный контакт с губернаторами, руководителями крупных компаний, средних и мелких. Неважно каких. Если они нам интересны, способствуют развитию нашей экономики, надо продолжить это активное общение с региональными руководителями. Многих вы видели, со многими встречались, поэтому вам будет здесь проще.