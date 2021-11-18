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Лесная отрасль Беларуси даёт рекордную прибыль

18 ноября 2021 15:58
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Новости Беларуси. Лесная отрасль страны дает рекордную прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лесная отрасль Беларуси даёт рекордную прибыль-1

Ведущие предприятия сектора отчитались о работе за 9 месяцев. Выручка крупных и средних организаций составила более 2 миллиардов рублей. По сравнению с уровнем 2020 года, сумма выручки флагманов увеличилась на 82,4 %.   

Лесная отрасль Беларуси даёт рекордную прибыль-4

Если не сбавлять темпов производства, то по итогам 2021 года – 2,5 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов в эквиваленте). Так как прибыль растет быстрее выручки, то поднимается и рентабельность продаж. В 2021 году белорусский лес дает топовую рентабельность в экономике. Выше только финансы и страхование.  

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# Государственная лесная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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