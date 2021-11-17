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Стабфонды заполнены во всех регионах Беларуси. Какую продукцию заготовили на зиму?

17 ноября 2021 22:18
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Новости Беларуси. В Беларуси завершается закладка стабилизационных фондов плодоовощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только для жителей брестского региона в закрома на хранение отправили больше 5,5 тысячи тонн овощей и фруктов. Страховой фонд в межсезонье позволит сдерживать рост цен на продукты и избежать спекуляций на рынке. А еще защитит самых уязвимых потребителей – детские сады, школы и больницы.    

Стабфонды заполнены во всех регионах Беларуси. Какую продукцию заготовили на зиму?-1

Продовольственная безопасность Беларуси – вопрос номер один, и без него сегодня не обходится практически ни одно совещание на высшем уровне.   

«Все закрома у нас забиты, будем реализовывать круглый год». В Брестской области идет заготовка овощей на зиму – читайте здесь.  

Стабфонды заполнены во всех регионах Беларуси. Какую продукцию заготовили на зиму?-4

В условиях повального роста мировых цен на продовольствие из-за пандемии, когда рабочих рук не хватает и это сразу же отражается на стоимости, в Беларуси создают надежную подушку безопасности. Ежегодно страховой фонд закладывают фермеры, потребительская кооперация, хозяйства и спецпредприятия. Сегодня стабфонды заполнены во всех регионах страны.  

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Стабфонды заполнены во всех регионах Беларуси. Какую продукцию заготовили на зиму?-7

Нас часто пытаются критиковать за приверженность советским подходам, впрочем, часть из них, как показывает жизнь, оказались куда жизнеспособнее жестоких законов рынка. Пока в мире на грани голода больше 45 миллионов человек, белорусы могут быть уверены в своем сытом завтра.   

# Сельское хозяйство # Экономика # Алла Кудельчик # Дарья Добродей # Вадим Гаврилович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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