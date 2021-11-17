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«Все закрома у нас забиты, будем реализовывать круглый год». В Брестской области идёт заготовка овощей на зиму

17 ноября 2021 22:03
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Новости Беларуси. В Беларуси завершается закладка стабилизационных фондов плодоовощной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Только для жителей Брестского региона в закрома на хранение отправили больше 5,5 тысяч тонн овощей и фруктов. Страховой фонд в межсезонье позволит сдерживать рост цен на продукты и избежать спекуляций на рынке. А еще защитит самых уязвимых потребителей – детские сады, школы и больницы.  

С прицелом на зиму – репортаж Кристины Протосовицкой.   

«Все закрома у нас забиты, будем реализовывать круглый год». В Брестской области идёт заготовка овощей на зиму-1

Вадим Гаврилович, заместитель директора предприятия «Плодоовощ»:  
Картофелем довольны. Картофель закладывался такой хорошей селекции. Это сорта «Скарб», «Бриз», «Гала», «Королева Анна». Лежкие сорта, которые в принципе мы храним до конца июня следующего года.  

Главное – погода в доме. А еще и в овощехранилище. Своя «погода» здесь будет на протяжении всех 8 месяцев. Температуру снижают на 2-3 градуса постепенно – до оптимальных 3-6. Год для урожая был непростой – дожди повлияли на лежкость. В хранилище брестского «Плодоовощ» рекордные 1 100 тонн картофеля. Половина – это стабилизационный фонд. Предприятие будет кормить весь город – от садиков и школ до больниц. Хранят впрок, чтобы цены в высокий сезон не вышли за рамки разумного.  

«Все закрома у нас забиты, будем реализовывать круглый год». В Брестской области идёт заготовка овощей на зиму-4

Вадим Гаврилович:  
Это тенденция общемировая. На всех рынках плодоовощная сельскохозяйственная продукция выросла примерно на 50 %. Что касается покупателей наших, мы цены не планируем менять значительно, так как на сегодня картофель относится к социально-значимым товарам, и цены на него регулируются государством. То есть определенная рентабельность и торговая надбавка, которую нельзя превысить. Цены на сегодня будут стабильные.  

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Мы будем с картошкой? Вы главный поставщик овощей для города Бреста, областного центра, одного из крупнейших городов Беларуси?  

Вадим Гаврилович:   
Безусловно, наши покупатели, город Брест, будут обеспечены картофелем в полном объеме до июня месяца. У нас склады все заложены, порядка 1 100 тонн мы заложили на сегодняшний момент. Поэтому касаемо наших покупателей нечего волноваться.  

«Все закрома у нас забиты, будем реализовывать круглый год». В Брестской области идёт заготовка овощей на зиму-7

Пандемия скорректировала цены на продукты питания во многих странах. По словам заготовителей, в Беларуси самый рекордный рост цен на капусту – почти в два раза. «Лихорадку» провоцируют сами фермеры, когда в один год высаживают больше, а в другой – сокращают объемы. Впрочем, стабилизационный фонд заложить удалось на 100 %. В него входит так называемый «борщевой» набор – капуста, свекла, лук, морковь, картофель. В структуре отгрузок на бюджетные организации приходится 60 %. Остальное – сетевым магазинам. Заказы формируют каждые 2 недели в своем логистическом центре, чтобы продукт дольше находился в комфортных условиях.   

Вадим Гаврилович:  
Это своеобразная подушка безопасности, которая используется при реализации в межсезонный период с 15 ноября текущего по 31 мая следующего года. Старались заложить качественную продукцию, старались заложить вовремя. Так что все закрома у нас забиты, товар на складах, будем реализовывать нашу продукцию круглый год и радовать покупателей.  

В день – больше 5 тонн квашеной капусты, 3 тонн мытых овощей и тонны очищенного картофеля. Два года «Плодоовощ» дорабатывает овощной продукт для потребителя.  

«Все закрома у нас забиты, будем реализовывать круглый год». В Брестской области идёт заготовка овощей на зиму-10

Дарья Добродей, ведущий специалист предприятия «Плодоовощ»:  
Сейчас покупатели больше предпочтение отдают капусте квашеной, так как в ней содержится витамин С и витамины группы В, которые необходимы нам в холодную пору года для поддержания иммунитета.  

Кроме того, картофель и морковь здесь моют, а если нужно, и чистят – этакая мечта хозяйки. Благодаря вакууму, товарный вид корнеплодов сохраняется больше недели. Пока цех работает вручную, но скоро появится своя автоматизированная линия.   

«Все закрома у нас забиты, будем реализовывать круглый год». В Брестской области идёт заготовка овощей на зиму-13

Кристина Протосовицкая:  
Сейчас мы вакуумизируем ее. Но уже через 2 месяца производство масштабируется и в сутки здесь будут готовить 5 тонн очищенного и вакуумизированного картофеля.  

«Все закрома у нас забиты, будем реализовывать круглый год». В Брестской области идёт заготовка овощей на зиму-16

Алла Кудельчик, начальник цеха переработки предприятия «Плодовоовощ»:  
Спрос сегодня уже есть, потому что все хозяйки, как вы говорите, не только хозяйки, кафе, столовые, рестораны сейчас грязный картофель не берут. Всем нужно чищенная. Картофель чищенный с персульфитом хранится 10 суток. Но для детских учреждений мы без персульфита обрабатываем картофель – 5 суток.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Алла Кудельчик # Дарья Добродей # Вадим Гаврилович # Фотофакт

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