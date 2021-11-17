«Нашу продукцию знают в 96 странах мира». Посмотрите, кто стал лучшим экспортёром года в Беларуси

Новости Беларуси. В Бресте назвали лучших экспортеров года. Республиканский конкурс проводился в 22 номинациях. Жюри оценивало объем экспорта, внешнеторговое сальдо и освоение новых рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Беларусь поставляет свою продукцию в 180 стран мира. Несмотря на пандемию коронавируса и закрытие границ, наша страна достигла положительного торгового сальдо – по Брестской области это почти 900 миллионов долларов. Подробности в нашем сюжете.

Предприятие «Фриза Индастри» сегодня номер один на рынках СНГ. Оно помогает супермаркетам сохранять продукты на витринах максимально свежими. Стеклянные системы поддерживают оптимальную температуру в холодильниках, а специальное покрытие по итальянской технологии экономит электроэнергию.

«Фриза Индастри» – уникальное производство, где «запечатывают» холод на всех моделях оборудования. На выходе – продукт мирового уровня по европейским стандартам. Если на старте 10 лет назад коллектив составлял всего семь человек, то сегодня это больше 150 сотрудников. Из года в год объемы производства компании растут на треть, а портфель продаж пополняется новыми странами.

Юрий Щербаков, директор ИООО «Фриза Индастри»:

Более 90 % нашей продукции уходит на экспорт. В основном это наши российские партнеры. Наша продукция востребована, и качество дает о себе знать спустя годы эксплуатации. Это очень важно, когда у тебя нет проблем с обслуживанием, сервисом, когда у тебя нет проблем с комплектующими. Мы на рынке 10 лет и зарекомендовали себя как надежная компания, с которой можно и нужно работать.

Беларусь – государство с максимально открытой экономикой. Более 70 % производимой продукции отправляется в 180 стран мира.

С одной стороны, это позволяет повышать социальный уровень жизни людей, строить стабильное государство и поддерживать имидж страны. С другой стороны, развитие экспорта стимулирует отечественные предприятия развиваться, внедряя новые технологии и наращивая конкурентоспособность.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Отличительная особенность, скажем, последних лет – это очень жесткая конкуренция. Это протекционизм, который применяется многими странами в условиях, когда, мы видим, пандемия, и многие страны просто выбирают и покупают в первую очередь критически важную продукцию: продукты питания, фармацевтика и так далее. Если посмотреть в целом на результаты, мы прибавляем: и в номенклатуре поставляемой продукции, и в географии экспорта. Конечно, пандемия вносит свои коррективы. С другой стороны, по поставкам пищевой промышленности, пищевой продукции мы прибавляем и очень-очень заметно. Если года 4 назад у нас объем экспорта пищевой продукции был в районе 4 миллиардов долларов, сегодня мы уже близки к 6 миллиардам. Нашу продукцию знают в 96 странах мира.

«Савушкин продукт» – визитная карточка Беларуси, входит в топ-3 лидеров молочной отрасли стран СНГ. На счету компании более 700 международных и республиканских наград, среди которых самая главная – искренняя любовь потребителя. Копилка достижений пополнилась еще одной – за достижения в области экспорта.

За последние 5 лет «Савушкин продукт» совершил стремительный рывок в своем развитии, превратившись в группу компаний с огромным потенциалом. По итогам 9 месяцев 2021 года среднесуточный объем переработки группы компаний «Савушкин продукт» составил свыше 3 800 тонн молока и более 3 000 тонн сыворотки. Из них производятся молочные продукты, которые любят и узнают.

Для «Савушкина» белорусский потребитель всегда в приоритете. Вся остальная продукция, а это более 60 %, разлетается по миру.

В Нью-Йорке и Майами полюбили глазированные сырки компании, в Токио – твердые и творожные сыры, в Бухаресте и Софии – питьевые йогурты, в Самарканде распробовали плавленые сыры, в Актау – йогурты Teos.