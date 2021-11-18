Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси

В сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 года объем ВВП вырос на 2,4 % и достиг отметки в более чем 140 миллиардов рублей. В прогнозе социально-экономического развития Беларуси на 2021 год правительством был заложен показатель роста ВВП на 1,8 %. Однако после снятия ограничений из-за пандемии, прогноз скорректировали до 3,3 %.