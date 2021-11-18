Новости Беларуси. Белорусская экономика показала рост за 10 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская экономика показала рост за 10 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 года объем ВВП вырос на 2,4 % и достиг отметки в более чем 140 миллиардов рублей. В прогнозе социально-экономического развития Беларуси на 2021 год правительством был заложен показатель роста ВВП на 1,8 %. Однако после снятия ограничений из-за пандемии, прогноз скорректировали до 3,3 %.
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 2,1 %, Всемирный банк – 1,2 %, Евразийский банк развития – 2,5%.
Читайте также:
Рост цен в Европе. Стоимость товаров побила рекорд финансового кризиса 2008 года
МАЗ выходит на рынок Азии. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники