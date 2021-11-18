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Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси

18 ноября 2021 16:00
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Новости Беларуси. Белорусская экономика показала рост за 10 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси-1

В сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 года объем ВВП вырос на 2,4 % и достиг отметки в более чем 140 миллиардов рублей. В прогнозе социально-экономического развития Беларуси на 2021 год правительством был заложен показатель роста ВВП на 1,8 %. Однако после снятия ограничений из-за пандемии, прогноз скорректировали до 3,3 %.  

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси-4

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 2,1 %, Всемирный банк – 1,2 %, Евразийский банк развития – 2,5%.  

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# Государственная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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