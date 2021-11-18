МАЗ выходит на рынок Азии. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники

Новости Беларуси. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники в этот регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский автомобильный завод представил свой стенд на 17-й международной индустриальной выставке в пакистанском Карачи. Посетители выставки могли ознакомиться с модельным рядом выпускаемой техники МАЗ, характеристиками грузовых автомобилей и автобусов, а также финансовыми инструментами их реализации на рынке стран Азии.

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