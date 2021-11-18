Прямой эфир

МАЗ выходит на рынок Азии. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники

18 ноября 2021 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники в этот регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

МАЗ выходит на рынок Азии. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники-1

Минский автомобильный завод представил свой стенд на 17-й международной индустриальной выставке в пакистанском Карачи. Посетители выставки могли ознакомиться с модельным рядом выпускаемой техники МАЗ, характеристиками грузовых автомобилей и автобусов, а также финансовыми инструментами их реализации на рынке стран Азии.  

Читайте также:  

Рост цен в Европе. Стоимость товаров побила рекорд финансового кризиса 2008 года  

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси  

Лесная отрасль Беларуси дает рекордную прибыль  

# Беларусь-Пакистан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси
18 ноября 2021 16:00

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси

Лесная отрасль Беларуси даёт рекордную прибыль
18 ноября 2021 15:58

Лесная отрасль Беларуси даёт рекордную прибыль

Стабфонды заполнены во всех регионах Беларуси. Какую продукцию заготовили на зиму?
17 ноября 2021 22:18

Стабфонды заполнены во всех регионах Беларуси. Какую продукцию заготовили на зиму?