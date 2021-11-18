Рост цен в Европе. Стоимость товаров побила рекорд финансового кризиса 2008 года

Торговая стратегия Еврокомиссии, по мнению китайских дипломатов, может создать барьеры для иностранных предприятий. Ведь стратегия включает в себя защиту от недобросовестной торговли, под которой подразумеваются государственное субсидирование и демпинг.

Непопулярные решения, которые идут вразрез правилам ВТО, отрицательно скажутся на инвестициях в Европе и повысят цены. К слову, страны Европы уже столкнулись с ростом цен. Стоимость товаров побила рекорд со времен мирового финансового кризиса 2008 года. По данным Евростата, в октябре инфляция в еврозоне составляла 4,1 % в годовом выражении. Скачок инфляции в два раза превысил целевой показатель Европейского центрального банка. Эксперты отметили, что причиной такой инфляции стали рост стоимости топлива, а также более высокий спрос, опережающий предложение.

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