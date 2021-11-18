Прямой эфир

Рост цен в Европе. Стоимость товаров побила рекорд финансового кризиса 2008 года

18 ноября 2021 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Китай увидел угрозу для мировой экономики из-за торговых барьеров Евросоюза, которые могут навредить мировой цепочке поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рост цен в Европе. Стоимость товаров побила рекорд финансового кризиса 2008 года-1

Торговая стратегия Еврокомиссии, по мнению китайских дипломатов, может создать барьеры для иностранных предприятий. Ведь стратегия включает в себя защиту от недобросовестной торговли, под которой подразумеваются государственное субсидирование и демпинг.  

Рост цен в Европе. Стоимость товаров побила рекорд финансового кризиса 2008 года-4

Непопулярные решения, которые идут вразрез правилам ВТО, отрицательно скажутся на инвестициях в Европе и повысят цены. К слову, страны Европы уже столкнулись с ростом цен. Стоимость товаров побила рекорд со времен мирового финансового кризиса 2008 года. По данным Евростата, в октябре инфляция в еврозоне составляла 4,1 % в годовом выражении. Скачок инфляции в два раза превысил целевой показатель Европейского центрального банка. Эксперты отметили, что причиной такой инфляции стали рост стоимости топлива, а также более высокий спрос, опережающий предложение.  

Читайте также:  

МАЗ выходит на рынок Азии. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники  

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси  

Лесная отрасль Беларуси дает рекордную прибыль  

# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МАЗ выходит на рынок Азии. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники
18 ноября 2021 16:01

МАЗ выходит на рынок Азии. Минск и Пакистан обсудили перспективы поставок белорусской автотехники

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси
18 ноября 2021 16:00

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Беларуси

Лесная отрасль Беларуси даёт рекордную прибыль
18 ноября 2021 15:58

Лесная отрасль Беларуси даёт рекордную прибыль