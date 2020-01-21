Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Новости Беларуси. Совместные проекты в космической сфере обсудил 21 января Александр Лукашенко с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования космоса продолжают давать бесценную информацию в области медицины, добычи полезных ископаемых и безопасности.

Беларусь и Россия в освоении космического пространства добились, без преувеличения, немалых успехов. Сегодня более десятка наших предприятий сотрудничают с «Роскосмосом», также обсуждается вопрос участия белорусских строителей в возведении космодрома «Восточный». Надо отметить, что встреча во Дворце Независимости оказалась не по-протокольному живой, в ней нашлось место и шуткам, и подарку, который преподнес российский гость Президенту. В итоге, Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин вместо 40 минут общались два с половиной часа. Подробности знает Ольга Коршун.

Дмитрия Рогозина можно смело назвать человеком из будущего. Глава «Роскосмоса» заведует проектами вселенского масштаба и планирует полеты на Луну и на Марс. А сегодня он приземлился в Минске, чтобы обсудить не менее масштабные проекты с нашим Президентом.



В начале беседы Александр Лукашенко признается, что внимательно наблюдает за генеральным директором «Роскосмоса», но только по телевизору. Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»

В свою очередь Дмитрий Рогозин благодарит Президента за возможность встретиться. А как иначе? Ведь Беларусь и Россия на пути к звездам давно объединили усилия. В 2012 запустили общий спутник. Сейчас создают еще один, аналогов которому всего ничего на целую Вселенную. Новый аппарат будет видеть с разрешением 0,35 метра. Ближе уже просто некуда. Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии» Дмитрий Рогозин привез в Минск привет и презент от настоящих исследователей Вселенной. Такому подарку, похоже, удивился даже Президент. Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта

Вместо запланированных 40 минут встреча длилась 2,5 часа. Детально прошлись по многим вопросам. С «Роскосмосом» сотрудничают уже более десятка наших предприятий. К примеру, «Пеленг». Его оптика установлена на многих российских космических аппаратах, в том числе, на «Канопусах», и уже сегодня помогает мониторить пожары в Австралии.

Проверку невесомостью прошли интеграловские микросхемы и, судя по отзывам главы «Роскосмоса», полеты продолжатся. А еще белорусские строители, возможно, буквально приложат руку к возведению космодрома «Восточный» и других объектов. Об этом тоже говорили. Одним словом, масштабы действительно космические. Главное – наладить бесперебойную связь между партнерами.

Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»:

Мы сейчас говорим о самом главном – создать стабильные партнерские отношения между тем, кто производит целевую аппаратуру, и тем, кто формирует космическую платформу и отвечает за запуск на расчетную орбиту космического аппарата. Для Беларуси это хорошее, мощное подспорье для развития экономики, а для «Роскосмоса» – снятие излишних административных барьеров, которые обычно присутствуют в отношениях с белорусскими предприятиями.

Космос – это простор для научных экспериментов. Так что Дмитрий Рогозин отправился в Академию наук. С нашими учеными сотрудничают давно.

Сейчас, к примеру, думают над тем, чтобы взять на орбиту семена белорусского производства и наблюдать за плодами такого творчества в условиях невесомости. А это уже не из разряда научной фантастики, а вполне реальное соглашение о расширении совместной орбитальной группировки.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

Соглашение позволит объединить эти спутники в общую, единую группировку. Тогда мы будем иметь не просто периодическую информацию, когда спутник летает и снимает, и примерная его периодичность 16-17 суток. А будем в онлайн режиме иметь информацию с российских спутников, а они – с наших. Это дает право нам совместно создавать новый спутник дистанционного зондирования земли сверхточного разрешения. Один из лучших в мире.