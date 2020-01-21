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Аббревиатуры «и.о.» и «врио» больше не будут использоваться в документах

21 января 2020 14:55
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Новости Беларуси. Аббревиатуры «и.о.», исполняющий обязанности, и «врио», временно исполняющий обязанности, больше не будут использоваться в приказах и иных документах предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди прочих новшеств такая норма прописана в обновлённом Трудовом кодексе, который вступает в силу 28 января. Во время отсутствия директора, исполняющего его обязанности следует прописать в штатном расписании. Подписывать документы он будет по своей должности.

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# Документы # Экономика

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