Аббревиатуры «и.о.» и «врио» больше не будут использоваться в документах

Новости Беларуси. Аббревиатуры «и.о.», исполняющий обязанности, и «врио», временно исполняющий обязанности, больше не будут использоваться в приказах и иных документах предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди прочих новшеств такая норма прописана в обновлённом Трудовом кодексе, который вступает в силу 28 января. Во время отсутствия директора, исполняющего его обязанности следует прописать в штатном расписании. Подписывать документы он будет по своей должности.