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Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта

21 января 2020 10:24
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Новости Беларуси.  Александр Лукашенко провел 21 января встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»

Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта-1

Дмитрий Рогозин подарил Президенту необычный сувенир – перчатку космонавта, который недавно побывал в космосе. Имя владельца осталось в секрете.

Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»

Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта-4

Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта-6

# Космос # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Рогозин # Фотофакт

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