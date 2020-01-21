Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 21 января встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»
Дмитрий Рогозин подарил Президенту необычный сувенир – перчатку космонавта, который недавно побывал в космосе. Имя владельца осталось в секрете.
Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»